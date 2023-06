"Hinterfotzig": Nico Legat beleidigt seine Ex Sarah Liebich!

Jetzt wird er ausfällig! Bei Temptation Island konnte Nico Legat von der Verführerin Siria Longo nicht die Finger lassen – und betrog mit ihr seine einstige Freundin Sarah Liebich. Tatsächlich soll der Sohn von Thorsten Legat (54) seiner Ex auch schon vor dem TV-Format bereits einmal fremdgegangen sein. Trotzdem scheint er in Sarah keine Unschuldige zu sehen: Nico beleidigt seine Ex aufs Schlimmste!

Gegenüber RTL schildert der 25-Jährige: "Was mich halt nervt, ist, dass Sarah dargestellt wird als das liebe kleine Mädchen. Und das, obwohl sie wahrscheinlich mit die hinterfotzigste Frau ist, die es gibt." Was genau der Reality-TV-Star damit meint, gibt er nicht bekannt. Doch seine Ex scheint von allen Wolken zu fallen. "Als ob es nicht schon genug wäre, was er mir angetan hat. Wenn jemand das Recht hätte, jemanden so zu beleidigen, dann bin ich das", kontert die Blondine.

Bei "Temptation Island" musste Sarah stark sein, denn sie bekam am Lagerfeuer sitzend das Videomaterial zu sehen, welches ihren Ex beim Fremdgehen zeigt. Sie verfolgte mit Blick auf die Videosequenzen, wie ihr ehemaliger Freund mit Siria im Badezimmer verschwindet. Die 24-Jährige brach in Tränen aus.

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de