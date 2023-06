So schlecht stand es um die Gesundheit von Matthias Reim!

Ganz schön belastend! Der Sänger Matthias Reim war in den 1990er-Jahren zum gefeierten Musikstar aufgestiegen. Sein Hit "Verdammt, Ich Lieb Dich" ist von keiner Schlager-Party wegzudenken und auch im Alter von 65 Jahren ist der Musiker noch immer in Bühnenlaune. In den vergangenen Jahren hatte er allerdings auf so manchen Konzerttermin verzichten müssen, um sich auf seine angeschlagene Gesundheit zu konzentrieren. Fans waren zeitweise sehr besorgt um ihn. Jetzt verrät Matthias, wie kritisch sein Zustand damals wirklich war!

Im Gespräch mit Spiegel erklärt der Schlagerstar, wie es zu den Konzertausfällen kommen konnte: "Ich hatte eine Grippe verschleppt, ich war drüber. Mein Doc hat mich gewarnt: Wenn du jetzt nicht Stopp rufst, bekommst du die nächste Herzmuskelentzündung." Im Jahr 2015 hatte Matthias bereits mit gesundheitlichen Problemen von sich reden gemacht, als er von der Bühne getragen werden musste: "Damals brachte meine Pumpe noch 20 Prozent Leistung, ich stand kurz vor einem multiplen Organversagen."

Noch in diesem Jahr möchte der Sänger zuletzt abgesagte Tourtermine nachholen. Auf eine neue Single sollen schon bald ein Live-Album sowie ein Tourabschlusskonzert in der Berliner Wuhlheide folgen.

Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Anzeige

Revierfoto Matthias Reim im April 2022

Anzeige

Instagram / reim.matthias Matthias Reim, Schlagersänger 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de