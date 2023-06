So schön strahlt Lindsay Lohan im Netz mit ihrer Babykugel!

Sie hat den Schwangerschafts-Glow! Bei Lindsay Lohan (36) läuft es derzeit sowohl beruflich als auch privat so richtig rund. Die 36-Jährige hatte im vergangenen Jahr ihr Comeback als Schauspielerin gefeiert und ihren Mann Bader Shammas geheiratet, die Liebe ihres Lebens. Im März verkündete die Beauty die nächsten erfreulichen News: Sie erwartet bald schon ihren ersten Nachwuchs! Jetzt strahlt Linday voller Stolz auf einem neuen Schnappschuss mit ihrer Babykugel!

Am Montag teilte die werdende Mutter ein neues Foto auf Instagram mit ihren Fans. Auf dem Spiegel-Selfie trägt die "Girls Club"-Darstellerin ein schulterfreies cremefarbenes Kleid mit dezentem Blumenmuster. Dabei trug sie ihre langen Haare offen und rundete den Look mit einem natürlichem Make-up ab. Als Beschreibung fügte die Schauspielerin lediglich ein weißes Herz hinzu und wünschte ihren Followern anschließend in ihrer Story einen guten Start in die neue Woche.

Jedenfalls kommt so viel Natürlichkeit besonders gut bei ihren Fans an. "Du strahlende Schönheit!", "Schwangerschaft sah noch nie besser aus" oder "Du wirst so eine wunderschöne Mutter sein", kommentierten einige von ihnen eifrig unter dem Beitrag. Allerdings hält Lindsay das Geschlecht sowie den Namen ihres Babys bislang noch geheim.

