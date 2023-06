Übertrieben? Herzogin Meghan schenkt Lilibet 6.000-Euro-Uhr

Herzogin Meghan (41) ließ sich zum Geburtstag ihrer Tochter nicht lumpen! Ein Jahr nach ihrer großen Royal-Hochzeit durften die einstige Schauspielerin und ihr Liebster Prinz Harry (38) 2019 Söhnchen Archie (4) auf der Welt begrüßen. Zwei Jahre später sollte die kleine Lilibet Diana (2) die Familie komplett machen. Nun feierte Lilibet am Wochenende ihren zweiten Geburtstag – und für diesen überlegte sich Mama Meghan ein ganz besonderes Geschenk!

Wie Mirror jetzt berichtet, bekam die Zweijährige eine Uhr einer Luxusmarke im Wert von 6.000 Euro! Das Schmuckstück hat allerdings nicht nur einen materiellen Wert: Kurz nachdem Meghan ihre Rolle in Suits ergatterte, beschloss sie, sich etwas zu gönnen und kaufte diese Uhr. "Ich habe vor, sie eines Tages meiner Tochter zu schenken. Das ist es, was Stücke so besonders macht, die Verbindung, die man zu ihnen hat", erklärte die 41-Jährige bereits in einem Interview vor etwa acht Jahren.

Die Uhr sollte aber nicht das einzige besondere Geschenk bleiben, das Lilibet von ihren Liebsten bekam. Lilibets Opa, König Charles III. (74), schenkte seiner Enkelin ein maßgeschneidertes Spielhaus, wie New Idea berichtet. Allerdings nicht irgendeins: Das Geschenk soll dem Spielzeug ähneln, mit dem auch Queen Elizabeth II. (✝96) und ihre Schwester Prinzessin Margaret (✝71) als Kinder spielten.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika, 2019

Getty Images König Charles im Mai 2023

