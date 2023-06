Yvonne Woelke: Iris Kleins Verhalten ist "zerstörerisch"

Bei Yvonne Woelke (41) und Iris Klein (56) ist eine Versöhnung noch lange nicht in Sicht. Anfang des Jahres hatte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) behauptet, ihr Mann Peter Klein (56) und die Schauspielerin hätten eine Affäre. Die zwei ließen die Unterstellungen nicht auf sich sitzen – insbesondere die beiden Frauen zofften sich im Netz. Der Beef geht jetzt in die nächste Runde: Yvonne schießt nun erneut gegen Iris.

"Diese gekränkte Person hat Peter und mich drei Wochen lang und mehr immer wieder in den Dreck gezogen, hat medienwirksam psychischen Druck auf Peter ausgeübt, obwohl dieser mit mir nicht fremdgegangen ist", stellte die Blondine in ihrer Instagram-Story klar. Für Iris habe Yvonne keinerlei Verständnis, wie sie in dem ausführlichen Statement betonte: "Aber ich kenne die Wahrheit über Australien und danach – und somit kann ich nur sagen, wie zerstörerisch ein solches Verhalten ist und sie mir deshalb nur noch leidtut."

Iris hatte vor wenigen Tagen für mächtig Furore gesorgt, als sie öffentlich über die Trennung der beiden Reality-TV-Stars ausgepackt hatte. In dem Bild-Interview beteuerte die 56-Jährige, dass sich das Ex-Paar wieder annähern wollte. Das Vorhaben sei aber letztendlich gescheitert, nachdem Yvonne Peter eine SMS geschrieben haben soll.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Action Press / Müller,Ralf Yvonne Woelke beim Tabaluga-Event, März 2023

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

