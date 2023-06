Als Bruce Willis Enkelin kennenlernte: Ganze Familie weinte!

Bruce Willis (68) brachte seine Familie zum Weinen. Der Schauspieler hatte in der letzten Zeit zwei Schicksalsschläge zu verkraften: Er leidet an Demenz und an Aphasie. Auf seine Familie kann der "Stirb Langsam"-Star allerdings bauen: Sowohl seine Frau Emma Heming (44) als auch seine Ex Demi Moore (60) und die gemeinsamen Kinder unterstützen ihn tatkräftig. Kürzlich wurde Bruce sogar Großvater, als seine Tochter Rumer Willis (34) erstmals Mama wurde. Und seine Reaktion auf das Enkelkind bewegte die ganze Familie!

Ein Insider verriet InTouch Weekly Details über diesen intimen Moment. Offenbar hat Bruce total niedlich auf seine Enkelin Louetta reagiert. "Es war ein so emotionaler Moment – so viele Gefühle. Rumer war in Tränen aufgelöst. Es gab kein trockenes Auge im Raum. Es war wunderschön und bittersüß", beschreibt die Quelle die Situation. Die Demenzerkrankung des Filmstars sei für die ganze Familie sehr schwer – doch dieses Zusammentreffen war für alle ganz besonders.

Offenbar hat Bruce durch den Familienzuwachs sogar einen kleinen Energieschub erfahren. "Er hat es nicht gesagt, aber seine Enkelin gab ihm einen Grund, noch härter zu kämpfen. Die Kraft der reinen Liebe war in diesem Moment sehr intensiv. Jeder spürte sie. Sie ist wie ein Engel vom Himmel", führt der Informant weiter aus.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

Anzeige

Getty Images Rumer und Bruce Willis, Januar 2013

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de