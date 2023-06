Eric Sindermann und Sanja Alena machen Beziehung offiziell!

Sie lassen die Katze aus dem Sack! Zwischen den Reality-TV-Stars Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30) soll es schon länger gewaltig knistern. Die beiden erschienen immer wieder zusammen auf Events und Eric verriet auch, dass er vorhabe, der Blondine eine ernsthafte Chance zu geben. Der neueste Social Media-Post des ehemaligen Handballers lässt nun aber keine Zweifel mehr offen: Eric und Sanja sind offiziell ein Paar!

Auf Instagram postet der Designer ein Pärchenfoto der beiden, das er mit folgenden Worten kommentiert: "Jetzt ist die Zeit, mutig zu sein, etwas Neues zu beginnen und den Zauber des Neuanfangs zu spüren. Endlich dürfen wir es sagen: Sanja und ich haben bei 'Eating with my Ex' wieder zueinander gefunden." Dass er dankbar sei, das Versteckspiel beenden zu können, macht der TV-Darsteller deutlich: "Wir sind super glücklich, es endlich verkünden zu dürfen."

Zuletzt war bekannt geworden, dass die beste Freundin Sanjas, Arielle Rippegather (32), nicht gut auf den Designer zu sprechen sei und sich um ihre Freundin sorge: "Er weiß, dass Sanja ihn mag und zum Sex ist sie dann gut genug. Dann verbringen sie eine schöne Zeit und dann zeigt er ihr wieder die kalte Schulter." Nun scheint Eric aber endgültig zu seinen Gefühlen stehen zu können.

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Balu

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Eric Sindermann und Arielle Rippegather

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de