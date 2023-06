"Ex on the Beach"-Laura und Jonny weinen bei Aussprache

Für Laura und Jonny Jaspers wurde es emotional! Die beiden Reality-TV-Stars trafen in der vergangenen Folge von Ex on the Beach aufeinander. Bereits zu Beginn wird klar, dass die zwei noch mächtig Redebedarf haben. Im Promiflash-Interview betonte der einstige Temptation Island-Verführer, dass er noch Gefühle für seine einstige Freundin habe. Das wird bei der Aussprache zwischen Jonny und Laura deutlich...

Als sich das Ex-Paar für ein Vieraugengespräch zusammensetzt, dauert es nicht lange, bis die ersten Tränen fließen. Jonny macht seiner Ex ein Liebesgeständnis, die davon sichtlich gerührt ist. Doch auch er kann seine Emotionen nicht verstecken: "Das letzte ist, dass ich dir wehtun wollte – es tut mir leid", schniefte er. Anschließend nehmen sich beide in den Arm und scheinen sich fürs Erste einen Schritt nähergekommen zu sein.

Denn später hat Laura Jonny gute Neuigkeiten zu verkünden: Mit Kandidat Maurice verstand sich die Beauty prächtig, was bei ihrem Ex für schlechte Laune sorgte. Doch für die Blondine ist jetzt erst mal Schluss, wie sie Jonny erklärt: "Ich habe das Gespräch gesucht, um ihm zu sagen, dass ich kein Interesse daran habe, ihn weiter kennenzulernen, weil du meine Priorität bist."

Instagram / laura__pkr Laura Pkr beim Feiern 2022

RTL / Frank J. Fastner Jonny Jaspers, Kandidat bei "Ex on the Beach" 2023

RTL Maurice Furkert, Kandidat bei "Ex on the Beach"

