"F*ck dich, Yasin": "Ex on the Beach"-Paulina rastet aus!

Bei Ex on the Beach geht es ziemlich ab! In der Realityshow trafen die Verflossenen Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (31) aufeinander – und sorgten seitdem für ordentlich Trubel. Die Influencerin gestand ihrem Ex gleich zu Beginn, noch Gefühle für ihn zu haben. Doch der flirtete fröhlich mit Mitkandidatin Carina. Und das Knutschen mit der Blondine wird ihm in Folge sieben zum Verhängnis, denn: Während eines Partyabends verliert Paulina die Fassung und flippt völlig aus!

"Yasin, weißt du was, es ist einfach eine Respektssache. […] Ich scheiß' drauf, ich gönn' euch das, aber musst du dich genau vor meine Nase stellen und mit ihr rummachen?!", brüllt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. Der Münchner bringt daraufhin nur ein kleinlautes "Wir wohnen hier" hervor. Das wirkte sich jedoch nur wenig beruhigend auf Paulina aus. "Geh doch um die Ecke, hast du keinen Respekt? F*ck dich!", wettert sie.

Trotz seines Interesses an Carina, hielt es den ehemaligen Temptation Island-Kandidaten nicht davon ab, zu seiner Ex-Partnerin ins Bett zu hüpfen. Denn nachdem er einen Korb von der einstigen Are You The One?-Teilnehmerin kassiert hatte, hatte er Sex mit Paulina. "Paulina war für mich gestern die zweite Wahl, nachdem ich [von Carina] einen Korb bekommen habe", erzählte Yasin im Einzelinterview.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

