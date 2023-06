Ganz neu: Sind das die neuen "The Voice of Germany"-Coaches?

Können sich die Fans auf diese neuen Coaches freuen? Seit 2011 flimmert The Voice of Germany über die deutschen Bildschirme – somit steht schon bald die 13. Staffel der beliebten Castingshow auf dem Programm. Bereits vor einigen Wochen bestätigten die Macher des Erfolgsformats: Die Jury bestehend aus Mark Forster (40), Stefanie Kloß (38), Rea Garvey (50) und Peter Maffay (73) wird komplett ausgetauscht. Doch wer wird in der kommenden "The Voice"-Staffel auf den roten Sesseln Platz nehmen?

Wie Bild berichtet, sollen die Verhandlungen für die neuen Coaches abgeschlossen sein. Angeblich sollen der irische Sänger Ronan Keating (46), die Tokio Hotel-Stars Bill (33) und Tom Kaulitz (33), Giovanni Zarrella (45) und Shirin David (28) auf den Drehstühlen der kommenden Ausgabe sitzen und sich auf die Suche nach neuen Gesangstalenten machen. Offiziell bestätigt wurde die Besetzung allerdings noch nicht.

Verabschiedet wurden die Coaches der vergangenen Staffel mit besonders liebevollen Worten. "Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und Sat.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei 'The Voice of Germany'", hieß es in einem Statement des Senders ProSieben via Twitter.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Mai 2022

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

