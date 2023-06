Leah Remini schließt ihr zweites Jahr an der Universität ab!

Es ist nie zu spät für einen Neuanfang! Die Schauspielerin Leah Remini (52) ist vor allem für die Rolle der schlagfertigen Carrie Heffernan in der Sitcom King of Queens bekannt. Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere hat sie in den letzten Jahren auch mit ihrem Kampf gegen die Sekte Scientology von sich reden gemacht, bei der sie 35 Jahre lang Mitglied gewesen war. Nun feiert die New Yorkerin einen wichtigen Meilenstein: Leah hat im Alter von 52 Jahren ihr zweites Jahr an der New York University abgeschlossen!

Auf Instagram teilt die brünette Fernsehschönheit die frohe Botschaft mit ihren Fans: "Vor zwei Jahren hatte ich die Schulbildung einer Achtklässlerin, weil ich 35 Jahre in einer Sekte verbracht habe. Und jetzt, mit 52 Jahren, habe ich mein zweites Jahr an der NYU erfolgreich abgeschlossen." Dass dieser Prozess für sie nicht ganz ohne Strapazen ablief, stellt sie nun klar: "Es gab Tage, an denen ich ans Aufgeben gedacht habe. Ich bin zwar immer noch nicht fertig, aber ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, mich darauf einzulassen."

Im vergangenen Jahr hat Leah gelegentlich für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich gegen den Schauspieler Danny Masterson (47) ausgesprochen hatte, der ebenfalls zu Scientology gehört. Diesem war dreifache Vergewaltigung vorgeworfen worden – Leah hatte damals behauptet, die Kirche würde Verbrechen ihrer Mitglieder vertuschen.

