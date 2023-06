Peinlich? Das denkt Mike Heiter heute über seine Songs!

Schämt sich Mike Heiter (31) heute für seine Songs? Der Realitystar wurde im Jahr 2017 durch Love Island bekannt. Inzwischen ist der Content Creator eine feste Größe im Reality-TV. Doch der gebürtige Essener versuchte auch einst in der Musikbranche Fuß zu fassen. Er veröffentlichte insgesamt drei Songs, darunter "Anker" mit seiner Ex-Freundin Elena Miras (31). Doch steht Mike auch heute noch hinter seinen Liedern? Promiflash fragte mal genauer nach...

Bei einem Interview mit Promiflash macht Mike einen ziemlich gelassenen und eher gleichgültigen Eindruck, als seine veröffentlichten Songs zur Sprache kamen. "Die habe ich schon ganz vergessen. Die sind, glaube ich, schon in Vergessenheit geraten." Ganz irrelevant fanden Mikes Fans seine Songveröffentlichungen aber ganz und gar nicht. Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat wurde im Netz für seine Musik ganz schön kritisiert. "Und wenn man denkt, es geht nicht schlechter, dann kommt sowas" , schrieb zum Beispiel ein YouTube-User zu dem Song "Belaire" mit Laura Morante (32).

Legt Mike wohl seine Musikkarriere jetzt ganz auf Eis? Zumindest versuchte er es vor wenigen Monaten auch mal als Tänzer mit seinem Kumpel Luigi Birofio (24) bei den SixxPaxx. "In der ein oder anderen Show habe ich auch mal was versucht. [...] Hat eigentlich funktioniert", gab der Vater von Aylen Einblick in seine Tanz-Skills.

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

