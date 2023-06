So heiß posiert Cathy Hummels auf dem neuen Playboy-Cover!

Cathy Hummels (35) lässt die Hüllen fallen. Die Moderatorin tritt in der Öffentlichkeit im stilsicher rauf. Egal ob im Netz oder auf dem roten Teppich: Sie ist immer top gestylt und zieht sämtliche Blicke auf sich. Dabei mag es die Ex von Fußballer Mats Hummels (34) auch gerne mal sexy. Nun zeigt sie sich aber vollständig ohne Textilien: Cathy wirft sich für das Playboy-Cover in sexy Posen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des deutschen Playboys ist jetzt das neue Cover zu sehen. Darauf rekelt sich Cathy völlig hüllenlos. Nur mit einem blauen Tuch in der Hand und dem Finger sexy an die Lippen gelegt, wirft sie einen lasziven Blick in die Kamera. "Einst Spielerfrau, heute erfolgreiche Selfmade-Unternehmerin: Im neuen Playboy enthüllt Cathy Hummels jetzt ihre persönlichsten Seiten", teasert das Magazin ihre Coverstory an. In den Kommentaren zeigen sich die Fans bereits begeistert von dem heißen Foto. "Einfach nur wow", meint ein User beeindruckt.

Im Interview mit Promiflash im Mai betonte Cathy bereits, dass sie ganz selbstbewusst hinter ihren Nacktfotos steht. "Es kommt immer darauf an, was man ausstrahlen will, was man aussagen will. Warum dürfen Männer Nippel zeigen und Frauen nicht? Was ist das Problem, wenn man dazu steht?", fragte sich die 35-Jährige.

