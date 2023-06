Zu naiv? Victoria Swarovski spricht über ihre Ex-Beziehung

Victoria Swarovski (29) gewährt einige private Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im vergangenen Februar hatte die Let's Dance-Moderatorin bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Werner Münz in Zukunft getrennte Wege gehen. Nur wenig später verkündete die TV-Bekanntheit niedliche Neuigkeiten: Sie ist mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (31) zusammen. Und in ihrer neuen Beziehung läuft offenbar einiges anders – wie Victoria nun andeutet.

In einem Bunte-Interview spricht Victoria über die Beziehung zu ihrem Ex-Partner und gibt einen Hinweis auf zumindest einen Trennungsgrund. "Es war damals von mir vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann. Heute würde ich sagen: Ich freu mich auf alles, was passiert", erklärt die 29-Jährige und fügt hinzu, dass sie inzwischen alles lieber kommen lassen wolle, "wie es kommt".

Mit ihrem neuen Partner scheint Victoria genauso losgelöst leben zu können – immerhin deutet sie in dem Interview auch an, dass sie sich einen ganz besonderen Aufenthaltsort für die kommenden Monate überlegt habe. "Ich werde dieses Jahr sehr viel Zeit in Österreich verbringen, weil es da superschön ist", verrät sie. Ebenso wie die Sängerin kommt nämlich auch ihr neuer Freund aus Österreich.

Getty Images Victoria Swarovski und Werner Mürz, 2016

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski mit ihrem neuen Freund

