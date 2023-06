Anna Maria Damm weint am fünften Geburtstag ihrer Tochter

Anna Maria Damm (27) lässt ihren Emotionen freien Lauf. Die YouTuberin ist 2018 zum ersten Mal Mama geworden: Ihre Tochter Eliana erblickte das Licht der Welt. Doch damit war die Familienplanung nicht abgeschlossen, denn im vergangenen April brachte die Influencerin ihre zweite Tochter Kaia auf die Welt. Seitdem genießt die Brünette ihr Familienleben und hält ihre Follower immer auf dem Laufenden – wie nun auch wieder: Eliana ist fünf Jahre alt geworden, was Anna total nahegeht!

In ihrer Instagram-Story teilt die zweifache Mama nun Eindrücke vom Geburtstag ihrer älteren Tochter. Obwohl es etwas zu feiern gibt, wird die Beauty total sentimental. "Jährliche Tradition an diesem Tag. Erst mal eine Runde heulen", schreibt die 27-Jährige zu einem Selfie von sich, auf dem ihr die Tränen fließen. "So krass... Bin einfach schon seit fünf Jahren Mama", stellt sie überwältigt fest.

Schon vor wenigen Wochen hatte sich Anna emotional gezeigt: In einem YouTube-Video hatte sie von ihrer jüngsten Entbindung gesprochen und dem Moment, als Kaia das Licht der Welt erblickt hatte. "Als wir dann den Schrei gehört haben, war ich so richtig erleichtert [...]. Juli und ich haben auch beide geheult. Wir haben aber bei Eliana auch schon geheult damals", hatte sie berichtet.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Juni 2023

Instagram / annamariadamm Influencerin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Kaia

