Emotionale Momente: Anna Maria Damm teilt Geburtsbericht

Anna Maria Damm (27) schwebt im Babyglück! Vor Kurzem bekamen die Influencerin und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) wieder Nachwuchs: Ende April erblickte ihre zweite Tochter Kaia das Licht der Welt. Derzeit pendelt sich das neue Leben der vierköpfigen Familie noch etwas ein und sie genießen die erste Zeit mit ihrem neusten Mitglied. Rund drei Wochen nach ihrem Kaiserschnitt teilt Anna nun ihre Geburtserfahrungen mit ihren Fans!

Wie die 27-Jährige in ihrem aktuellen YouTube-Video erklärt, habe sie bereits acht Tage vor dem geplanten Geburtstermin ein Ziehen im Bauch gespürt – die ersten Wehen. Nach einigen Untersuchungen und aufgrund der stärker werdenden Kontraktionen sei der Kaiserschnitt dann vorgezogen worden. Anna berichtet von dem emotionalsten Augenblick für sie und ihren Mann im OP-Saal: "Als wir dann den Schrei gehört haben, war ich so richtig erleichtert [...]. Juli und ich haben auch beide geheult. Wir haben aber bei Eliana auch schon geheult damals."

"Dieses Gefühl, wenn man sein Kind zum allerersten Mal hört, wie es schreit, und man es sieht und im Arm hält [....]. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl", erklärt sie ganz emotional und muss sich ein paar Tränen wegdrücken. Aber nicht alles lief super. Bei ihrem zweiten Kaiserschnitt habe die Ex-GNTM-Kandidatin mehr Schmerzen gehabt: "Am nächsten Tag habe ich gedacht, ich sterbe. Es ist so schmerzhaft gewesen."

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Kaia im April 2023

