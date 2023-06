Boris Becker genießt Zeit mit seinem ältesten Sohn Noah!

Boris Becker (55) holt die Zeit mit seinen Kids nach! Der ehemalige Tennisprofi ist seit Ende vergangenen Jahres wieder in Freiheit: Nach nur sieben Monaten wurde der Sportler vorzeitig aus dem britischen Gefängnis entlassen, in dem er nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung gesessen hatte. Seitdem genießt der Blondschopf sein Leben in vollen Zügen – vor allem die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 55-Jährige zuletzt ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Noah (29) zeigt. Die beiden Männer sitzen zusammen in einem Restaurant und lassen es sich schmecken. "Mit meinem ältesten Sohn Noah verbrachte ich endlich mal wieder eine tolle Zeit zusammen", schrieb Boris dazu und ergänzte: "Pass auf dich auf!"

Noah hatte seinen Vater auch in dessen schwerster Zeit zur Seite gestanden – unter anderem vor Gericht während des Prozesses. Auch im Gefängnis hatte der Künstler seinen Papa besucht, ebenso wie sein Bruder Elias (23) und Boris' Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro.

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Instagram Boris Becker mit seinen Söhnen Noah, Elias und Amadeus

Getty Images Boris Becker mit seinen Söhnen Noah und Elias Becker

