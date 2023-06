Fans überzeugt: Timothée versteckt sich im Kylie-Jenner-Clip

Die Fans sind sich sicher! Seit einigen Wochen heißt es, dass Timothée Chalamet (27) und Kylie Jenner (25) miteinander anbandeln. Fotos, die das Auto der Unternehmerin in der Hauseinfahrt des Schauspielers zeigen, befeuerten die Liebes-Spekulationen. Auch sollen die vermeintlichen Turteltauben vor Kurzem ein gemeinsames Barbecue genossen haben. Ein neues Video scheint vielen Fans nun Gewissheit zu geben: Sie glauben, dass sich Timothée in einem von Kylies Clips versteckt!

Auf ihrem TikTok-Account teilte die 25-Jährige eine dreiteilige Videoreihe, in der sie eine Reihe von Hautpflegeprodukten und ihren persönlichen Make-up-Must-Haves vorstellt. Im letzten Clip lächelt Kylie dann in eine Richtung und sagt "Okay, ich muss los!" Die Fans sind sicher: Timothée ist der Grund! "Versucht sie, Timothy im Hintergrund zu verstecken? War er in ihrem Schlafzimmer? Sie sah verdächtig aus" oder "Timothée beobachtete sie, deshalb schaute sie und sagte 'Ich muss gehen'", schreiben einige Fans in den Kommentaren.

Während die Fans scheinbar begeistert sind, warnen die Freunde des "Dune"-Darstellers vor einer Romanze mit dem Keeping up with the Kardashians-Star. "Jeder Typ, der eine Kardashian-Jenner-Schwester datet, geht schlussendlich zugrunde und fragt sich, was nur mit seinem Ruf und seiner Karriere passierte", erklärte eine Quelle gegenüber RadarOnline und fügte außerdem hinzu: "Timothée hat eine große Zukunft vor sich. Wenn er sich auf Kylie einlässt, wird seine Zukunft in Flammen aufgehen."

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, Mai 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

