Jennifer Aniston begeistert Fans mit ihren grauen Strähnen!

Sie steht dazu! Schauspielerin Jennifer Aniston (54) erlangte 1994 mit ihrem Debüt als Rachel Green in der Sitcom Friends internationale Bekanntheit. Mit ihren blauen Augen, ihrer berühmten honigblonden Frise und ihrer sexy Ausstrahlung wurde die Amerikanerin zu einer wahren Ikone der 90er und einem weltweiten Rampenlichtphänomen. Mittlerweile geht die Blondine langsam aber sicher auf die 60 zu. Nun begeistert Jennifer ihre Fans mit ihren grauen Strähnen!

Vor wenigen Tage teilte der Hollywoodstar ein neues Video auf seinem Instagram-Kanal. In dem veröffentlichten Reel wirbt die 54-Jährige für ein neues Haarprodukt. Ihre Haare trug sie locker am Hinterkopf zusammengesteckt. Dabei bemerkten Jennifers Follower ein auffälliges Detail, nämlich: einige weißgraue Strähnen an ihrem vorderen Haaransatz.

Jennifers Fans sind jedenfalls begeistert davon, dass die "Wir sind die Millers"-Darstellerin offenbar so locker mit ihren grauen Strähnchen umgeht. "Das steht dir so gut!" oder "Deine Haare sind ein Meisterwerk", kommentierten einige von ihnen unter dem Video. Ein Dritter schrieb: "Deine grauen Haare sind wunderschön! Sie stehen dir so sehr und lassen deine Augen umso mehr funkeln!"

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Los Angeles, California

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei der SAG-Aftra Foundation in Beverly Hills, November 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, The Beverly Hilton Hotel

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jennifer so offen mit ihrem Älterwerden umgeht? Ich find's mega! Mir gefällt das leider nicht so gut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de