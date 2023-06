Keine BFFs? Prinzessin Xenia und Melody Haase haben Beef!

Was ist bei den beiden nur los? Melody Haase (29) und Xenia Prinzessin von Sachsen (36) waren eigentlich ein richtiges Dream-Team im Reality-TV. Sie gewannen etwa zusammen die Show #CoupleChallenge und zuletzt das Format Swipe, Match, Love? als Team. Auch privat verstanden sich die TV-Bekanntheiten immer super. Doch gegenüber Promiflash verrät Melody jetzt: Mit Xenia herrscht schon seit einigen Monaten Funkstille!

"Immer, wenn Leute mich erkennen, lassen sie auch schöne Grüße an Xenia ausrichten und sagen immer, was für tolle Freunde wir sind. Das war in den letzten Monaten sehr unangenehm, weil da draußen keiner wusste, dass wir schon eine Weile keine Freunde mehr sind", erklärt Melody jetzt im Interview mit Promiflash. Nun müssen sich die beiden aber wiedersehen: Sie sind Teil der neuen Reality-Doku "B:Real". "Ich weiß noch nicht, wie es enden wird", gibt Melody zu.

Und warum sind Xenia und die DSDS-Bekanntheit keine BFFs mehr? "Ich verstehe aktuell nicht mal so ganz, was Xenias Problem ist. Weil wir bis jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, kann ich es auch noch nicht verstehen", offenbart Melody. Sie nimmt sich aber vor, das mit Xenia bei "B:Real" zu klären. "Xenia und Melody waren halt ein Item – es muss was geklärt werden", schließt sie ab.

"B:Real" läuft ab dem 12. Juli, Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Sternchen

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen bei "#CoupleChallenge" 2020

Timm, Michael / ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen im März 2022

