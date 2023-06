Mark Wahlbergs Tochter will Karriere im Springreiten machen!

Wie der Papa, so die Tochter! Mark Wahlberg (52) ist seit 2009 mit dem Ex-Victoria's Secret-Model Rhea Durham (44) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Ella, Michael, Brendan und Nesthäkchen Grace. Seine jüngste Tochter strebt eine professionelle Karriere als Springreiterin an und ist schon jetzt total bemüht, ihren großen Traum zu verwirklichen – diese Zielstrebigkeit hat Grace wohl von ihrem Vater Mark!

"Sie trainiert jetzt. Sie ist eine Pferdesportlerin. Sie will in die höhere Klasse aufsteigen und eine Grand-Prix-Springerin werden", schwärmt der 51-Jährige im Interview mit People von seiner Tochter. Mit ihren 13 Jahren sei sie schon total entschlossen: "Ich habe sie heute Morgen um 10 Uhr angerufen. Ich wollte sie noch erwischen, bevor sie in den Stall geht. Da war sie aber bereits im Stall und auf dem Pferd. Sie hat also ganz sicher meine Arbeitsmoral."

Offenbar sind Grace' Anstrengungen auch erfolgreich, denn sie sahnte so einige Preise ab! Vor einigen Wochen teilte Mark ein Foto, auf dem er bei einem Reitwettkampf mit seiner Tochter in die Kamera strahlt. In der Hand halten die beiden zwei Siegerschleifen "Ich bin so stolz auf Grace und das ganze Team. Was für eine tolle Leistung!", meinte er unter seinem Instagram-Post.

Instagram / byrheawahlberg Mark Wahlberg, Grace Wahlberg und Rhea Durham im Oktober 2022

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Grace Wahlberg und Rhea Durham im November 2022

Instagram / byrheawahlberg Rhea Durham, Grace Wahlberg und Mark Wahlberg im Februar 2023

