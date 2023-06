Mit Ehering? Natalie Portman verzaubert bei den French Open

Natalie Portman (41) hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die Schauspielerin musste sich zuletzt mit den Gerüchten um eine mögliche Affäre ihres Ehemanns Benjamin Millepied (45) beschäftigen. Insider behaupteten, dass ihr Gatte die 41-Jährige während eines Frankreich-Aufenthalts betrogen haben soll. Allerdings soll das Ehepaar an seinen Problemen arbeiten. Und sie scheint sich nicht unterkriegen zu lassen: Bei den French Open zeigte Natalie sich bester Laune.

Natalie besuchte am Mittwoch das Viertelfinale der French Open in Paris. Gebannt verfolgte sie das Match zwischen der US-Amerikanerin Coco Gauff und der Polin Iga Świątek. Und die "Thor"-Darstellerin schien richtig Spaß zu haben. Sie zeigte sich gut gelaunt und lachte mit ihren Sitznachbarn. Dazu verzauberte sie auch mit ihrem Outfit: Natalie trug ein leichtes Sommerkleid mit Blumenmuster, gepaart mit einem eleganten Strohhut und einer großen Sonnenbrille. Besonders auffällig: An ihrer linken Hand blitzte ein Ring, der durchaus ihr Ehering sein kann.

Von Benjamin fehlte bei dem Tennisspiel allerdings jede Spur. Und das ist nicht das erste Mal, dass Natalie sich so guter Dinge ohne ihn in der Öffentlichkeit präsentiert. Vergangenes Wochenende hatte sie allein ein Fußballspiel in Paris besucht. Doch auch hier hatte sie sich offenbar bestens amüsiert und die Affärengerüchte einfach weggelacht.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman im Juni 2023

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

