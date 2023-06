Nach Trennung: Hat Taylor Swift den Nächsten an der Angel?

Datet Taylor Swift (33) bereits wieder? Erst im April hatte sich die Sängerin von ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn (32) getrennt – angeblich soll der Schauspieler mit der Berühmtheit seiner Partnerin Probleme gehabt haben. Kurze Zeit nach dem Liebes-Aus hatte sie begonnen, den The-1975-Musiker Matty Healy (34) zu daten. Doch auch mit ihm soll bereits alles vorbei sein. Doch offenbar bleibt Taylor nicht lange alleine. Sie soll nun mit einem Sportler gesichtet worden sein!

Augenzeugen wollen die "Bad Blood"-Interpretin nun mit dem NBA-Star Austin Reaves in einer Bar gesehen haben. Via Twitter reagierte der Basketballprofi wenig später auf die Gerüchte – und kommentierte den Post mit einem lachenden Emoji. Kein Wunder, denn der 25-Jährige ist seit neun Jahren mit seiner Partnerin Jenna happy. Zwischen ihm und Taylor läuft also offenbar, außer Freundschaft, nichts.

Dass Taylor nach nur wenigen Wochen wieder solo ist, finden ihre Freunde offenbar nicht weiter verwunderlich. "Taylors Freunde wollen nur das Beste für sie und sind nicht schockiert, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist, da sie erst kürzlich eine Langzeitbeziehung beendet hat", berichtete eine Quelle gegenüber ET Online. Zudem habe es zwischen den beiden Musikern einfach nicht gepasst.

Getty Images Austin Reaves im September 2022

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

