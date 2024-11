Louis Healy spielt Hauptrolle in "Stranger Things"-Ensemble

Louis Healy ist der Sohn von Schauspielerin Denise Welch und Bruder des Rockstars Matt Healy (35) von "The 1975". Ab dem 14. November wird er als Henry Creel auf der Bühne des Londoner West End stehen – denn der junge Schauspieler hat die Hauptrolle in "Stranger Things: The First Shadow" ergattert. Die Ankündigung seines Engagements hat sowohl seine Familie als auch Fans der beliebten Netflix-Serie in Begeisterung versetzt. Vor allem seine Mutter Denise, die schon voller Stolz auf den Erfolg ihres älteren Sohnes Matt blickt, ist von ihren Gefühlen zu dieser großartigen Neuigkeit überwältigt.

Louis teilte seine Freude auf Instagram mit den Worten: "Ich bin entzückt, ekstatisch, mache mir ein bisschen in die Hose, aber bin überwältigend stolz, dieses wunderbare Ensemble in ein neues Semester an der Hawkins High zu führen. Ich danke dieser großartigen Truppe und der phänomenalen Originalbesetzung, die uns vorausgegangen ist. Ich bin ehrfürchtig vor euch – wir versprechen, es ist in guten Händen!" Seine Mutter Denise kommentierte: "Ich kann es gar nicht in Worte fassen!" Auch ihr Ehemann Lincoln Townley zeigte seine Begeisterung mit: "So stolz!" Neben Louis werden auch Callum Maxwell als "Bob Newby", Miranda Mufema als "Patty Newby", Luke Mullins als "Dr. Brenner", Jessica Rhodes als "Joyce Maldonado" und George Smale als "Jim Hopper Jr." auf der Bühne stehen.

Die Schauspielerei liegt Louis im Blut: Seine Mutter Denise ist eine bekannte Schauspielerin, sein Vater Tim Healy erlangte durch die Serie "Benidorm" Bekanntheit und sein Bruder Matt füllt mit seiner Band weltweit Konzertsäle. Louis begann schon früh mit der Schauspielerei und spielte von 2019 bis 2021 die Rolle des "Danny Harrington" in "Emmerdale". Weitere Auftritte hatte er in "The Pact" und "Ackley Bridge". Kürzlich war er in dem Drama "Hotel Portofino" zu sehen. Trotz der berühmten Familie hat Louis sich einen eigenen Namen in der Branche gemacht und wird nun mit der Rolle des "Henry Creel" einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere setzen – wobei ihn seine Familie voller Stolz und Begeisterung unterstützt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Welch, Louis Healy und Tim Healy beim 62. Londoner Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Welch, Louis Healy und Tim Healy beim 62. Londoner Film Festival

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige