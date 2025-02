Matty Healy züngelt mit seiner Freundin auf Grammy-Party

Matty Healy (35), der Sänger der Band The 1975, hat bei einer Afterparty zur Verleihung der Grammy Awards 2025 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der 35-Jährige zeigte sich bei der Feier von Charli XCX (32), die drei Grammys gewann, nicht nur als Gast, sondern auch verliebt bis über beide Ohren. Seine neue Freundin, Model Gabriella Leigh Bechtel, besser bekannt als Gabbriette, teilte ein leidenschaftliches Knutschfoto auf Instagram: Während sich beide einen beherzten Zungenkuss gaben, saßen einige Promis wie Sängerin Lorde (28) und die Gastgeberin mit ihnen an einem gedeckten Restauranttisch.

Die Fans freuten sich vor allem über die Promi-Konstellation um Matty, Lorde, Gabbriette, Charli und Co. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags schwärmen sie unter anderem: "Wow, Lorde, Gabi und Matty gemeinsam auf einem Foto!" Ein weiterer Bewunderer schreibt wiederum: "Schatz, erinnerst du dich daran, dass du buchstäblich zu einem Lorde-Song getanzt hast und jetzt sitzt du mit ihr an einem Tisch? Das ist einfach so ikonisch." Außerdem stimmte Charli mit ein: "Ich liebe euch!"

Charli hat in der Grammy-Nacht ordentlich abgeräumt: Die Musikerin nahm unter anderem die Preise für das beste Dance-/Electronic-Album sowie die beste Dance-Pop-Aufnahme mit nach Hause. Außerdem stand sie als Musik-Act auf dem Programm und gab ihr musikalisches Talent zum Besten. Mit Matty verbindet Charli nicht nur eine freundschaftliche, sondern auch eine berufliche Zusammenarbeit. Denn er trug zu einer Remix-Version ihres preisgekrönten Albums "Brat" bei.

Instagram / gabbriette Matty Healy und seine Freundin Gabriella Bechtel, mit Lorde, Charli XCX und Co., Februar 2025

Getty Images Charli XCX, Sängerin

