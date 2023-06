Prinz Harry erscheint gut gelaunt am zweiten Prozesstag!

Prinz Harry (38) scheint gut drauf zu sein! Aktuell befindet sich der Bruder von Prinz William wegen eines Gerichtsprozesses in London. Er hatte nämlich die Muttergesellschaft des Daily Mirror verklagt. Er wirft dieser vor, sie habe Telefongespräche abgehört. Die Verhandlungen starteten bereits am Montag. Gestern reiste der Rotschopf an. An seinem zweiten Tag vor Gericht wurde Harry in bester Stimmung abgelichtet.

Die Bilder zeigen den 38-Jährigen, wie er aus einem Auto vor dem Gebäude des Gerichts in London aussteigt. Auf den Schnappschüssen umspielt ein Grinsen das Gesicht des Royals. Auf weiteren Fotos läuft der Zweifachvater an der Polizeiabsperrung vorbei und winkt den Beobachtern sogar lächelnd zu. Ob Harry mit dieser guten Laune seine Zuversicht in Bezug auf den Ausgang des Prozesses untermauern möchte?

Zuletzt wirkte es so, als ob es nicht allzu gut laufe. Immerhin konnte Harry keine konkreten Beweise für seine Vorwürfe vorlegen. Er äußerte allerdings seine Befürchtungen darüber, dass die Demokratie in Gefahr sei, wenn die Presse nicht hinterfragt werden würde: "Unser Land wird weltweit nach dem Zustand unserer Presse und unserer Regierung beurteilt, die sich meiner Meinung nach beide auf dem Tiefpunkt befinden. Wie viel Blut wird noch an den Fingern von [Journalisten] kleben, bevor jemand diesem Wahnsinn ein Ende setzen kann?"

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles

