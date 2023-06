Unangenehm! Leo DiCaprio trifft auf gleich zwei Verflossene

So hat sich Leonardo DiCaprio (48) das Essen mit seinen Eltern sicherlich nicht vorgestellt! In den vergangenen Monaten sorgte das Liebesleben des Filmstars immer wieder für Schlagzeilen: So soll Leo unter anderem mit Gigi Hadid (28) oder Neelam Gill (28) angebandelt haben. Zuletzt wurde er allerdings mit dem Nachwuchsmodel Meghan Roche (22) auf einer Jacht gesehen. Nun schien sich der Schauspieler von den ganzen Dates erholen zu wollen: Gemeinsam mit seinem Vater und dessen Frau ging Leo essen – und traf dabei auf gleich zwei Verflossene!

Das berichtet jetzt Mail Online: Gemeinsam mit seinem Vater George DiCaprio (79) und seiner Stiefmutter Peggy Farrar wurde der 48-Jährige dabei abgelichtet, wie er ein Londoner Restaurant besuchte. Was Leo anscheinend aber nicht wusste: Sowohl Gigi als auch Neelam befanden sich bereits in dem beliebten Lokal! Was wohl der Titanic-Star von diesem unerwarteten Aufeinandertreffen hielt?

Mittlerweile ist Leo seit fast einem Jahr Single. Zuletzt gingen er und die Schauspielerin Camila Morrone (25) gemeinsam durchs Leben. Doch im vergangenen Jahr bestätigte ein Insider dann die Trennung: "Leo und Camila haben ihre Beziehung im Sommer beendet. Es kam einfach zu einem natürlichen Ende." Die beiden seien im Guten auseinandergegangen.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Neelam Gill, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de