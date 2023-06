Jared Leto mit vermuteter Freundin Thet in Berlin gesichtet!

Ist das etwa das große Liebes-Outing? Jared Leto (51) machte sich als Schauspieler und Sänger einen großen Namen. Im Privatleben des 30 Seconds to Mars-Frontmans war über die Jahre auch schon so einiges los: So soll der "Morbius"-Darsteller bereits mit Scarlett Johansson (38) oder auch Lindsay Lohan (36) angebandelt haben. Derzeit wird ihm eine Beziehung mit dem Model Thet Thinn nachgesagt, und: Die beiden machten ihr öffentliches Pärchen-Debüt in Berlin!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 51-Jährigen und seine 27-jährige Begleitung vor einem Hotel in der deutschen Hauptstadt. Der Rocker präsentiert sich in einem lässigen Look ganz in Schwarz. Seine angebliche Partnerin zeigt ihre langen Beine in einem weißen Minikleid. Dazu kombiniert sie schwarze Cowboystiefel. Auf den Aufnahmen wirken die beiden aber nicht sonderlich verliebt.

Ein Informant meinte vor Kurzem gegenüber RadarOnline: "Jared hat allen Freunden erzählt, dass es ein besonderes Mädchen in seinem Leben gibt und er sich mit niemandem sonst trifft." Die Quelle äußerte, dass Jared regelrecht verrückt nach Thet sein soll. Seine Freunde seien jedoch besorgt wegen des großen Altersunterschieds der beiden.

Getty Images Schauspieler Jared Leto im März 2022

Instagram / beauty_thet_thinn Thet Thinn, Model

Instagram / beauty_thet_thinn Thet Thinn im Jahr 2023

