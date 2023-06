Extensions raus: Renata Lusin präsentiert neue Haarpracht

Zeit für was Neues! Seit 2018 schwingt Profitänzerin Renata Lusin (35) bereits das Tanzbein bei Let's Dance. Styletechnisch ist die gebürtige Russin dort vor allem für ihre lange Haarpracht bekannt. Doch schien es der 35-Jährigen jetzt wohl nach einer Typveränderung. Ganz nach dem Motto: Schnipp, schnapp – Haare ab! Oder wohl besser – Extensions raus! Denn von nun an trägt Renata statt langer glatter Haare einen stylischen lockigen Longbob!

Auf Instagram teilt Renata ein Video, in dem kaum zu übersehen ist, wie happy sie mit ihrem veränderten Look ist. Der kurze Clip zeigt, wie die Beauty freudestrahlend ihre neue Frisur mit einem Tanz zelebriert. "Extensions sind raus! Erinnert mich heute an 'Baby' aus dem Film Dirty Dancing", kommentiert sie das Posting und fügt hinzu: "Team #curlyfries: 'Nehmt ihr mich auf'?" Anschließend verlinkt Renata zwei weitere bekannte Lockenköpfe. Und zwar ihren Mann Valentin Lusin (36) sowie dessen Tanzpartnerin aus der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel, Becker-Tochter Anna Ermakova (23).

Auch ihre Fans scheinen begeistert von Renatas Umstyling zu sein – denn es hagelt durchweg Komplimente. "Dir steht aber auch alles" oder "Oh wow! Das sieht so toll aus" kommentieren einigen von ihnen. Andere freuen sich derweil über den "natürlichen" und "lockeren" Look, den die Brünette wohl für die nächste Zeit auch erstmal behalten wird.

Simon Pfaff Renata Lusin bei der siebten "Let's Dance"-Show im April 2023

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, März 2023

Instagram / annaermakova1 Renata Lusin, Anna Ermakova und Valentin Lusin an Annas Geburtstag

