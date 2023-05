So hat Renata auf Valentins "Let’s Dance"-Sieg reagiert!

Was sagt seine Frau zu dem Triumph? Renata Lusin (35) und Valentin (36) gehen bereits seit über neun Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor allem ihre Leidenschaft zum Tanzen verbindet das Ehepaar. In der diesjährigen Staffel von Let's Dance tanzte sich der Profitänzer mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova (23) bis ins Finale. Und das mit Erfolg: Sie gewannen am gestrigen Abend die beliebte Tanz-Show. Promiflash hat nachgehakt: Wie hat Renata auf den Sieg ihres Valentins reagiert?

Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät Renata nach dem großen Finale: "Wir haben einfach nur geschrien und gefeiert und das gar nicht realisiert." Die Tänzerin habe den beiden direkt gratuliert und äußerte zudem, wie froh sie darüber ist, Anna kennengelernt zu haben. Für die 35-Jährige sei eine große Ehre gewesen, beim letzten Tanz der "Let's Dance"-Gewinner dabei zu sein: "Als wir den Tanz ausgewählt haben, war direkt klar, dass ich die Herzkönigin bin. Das ist meine Rolle durch und durch.

Und wie wird im Hause Lusin der große Sieg des gestrigen Abends gefeiert? "Ich brauche ein Glas Wein um runterzukommen. Wir werden glücklich tanzen und einfach feiern", verrät Renata im Interview. Heute wird zur Feier der Stunde sogar Schaschlik bei dem Ehepaar aufgetischt.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Anna Ermakova und Valentin Lusin

Instagram / annaermakova1 Renata Lusin, Anna Ermakova und Valentin Lusin an Annas Geburtstag

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, ihr Mann Valentin und dessen Tanzpartnerin Anna Ermakova

