Fans sauer: Königin Camilla erhält Neuseelands höchste Ehre

Mit Königin Camillas (75) neuer Auszeichnung sind die Neuseeländer wohl nicht einverstanden. Anfang Mai wurde die Frau des amtierenden König Charles III. (74) zusammen mit ihrem Mann gekrönt. Dass sie bei der Zeremonie ebenfalls eine Krone aufgesetzt bekam, begeisterte aber nicht jeden Royal-Fan. Ihre Krönung wurde in den Kommentaren im Netz regelrecht zerrissen. Und auch Camillas neueste Auszeichnung sorgt jetzt für viel Ärger!

Camilla durfte in den vergangenen Tagen gleich mehrere Auszeichnungen empfangen. Unter anderem wurde sie zu einem Mitglied des Order of New Zealand ernannt. Das ist die höchste Auszeichnung Neuseelands, das zum britischen Commonwealth gehört. Eigentlich erhalten diese nur Neuseeländer, die einen besonderen Dienst für das Land geleistet haben, wie zum Beispiel Peter Jackson (61). Bei Twitter sind die Fans empört. "Ich bin mir sicher, dass sie ein sehr guter Mensch ist, aber ihre Dienste für Neuseeland können sich nicht mit den anderen Würdenträgern auf der Liste messen", ärgert sich ein User. Ein anderer schimpft: "Königin Camilla erhält die höchste Auszeichnung für Verdienste in Neuseeland? Wie lächerlich!"

Im britischen Volk hat Camilla aber nicht nur Gegner. Über die Jahre konnte sie auch viele Herzen gewinnen. Laut den britischen Medien sollen die warmherzige Art und der herzliche Humor der 75-Jährigen letztlich der Grund gewesen sein, dass die Briten sie ins Herz schlossen. Und auch ihr unablässiges Engagement für ihre Herzensprojekte soll überzeugend gewesen sein.

Getty Images Königin Camilla während ihrer Krönung im Mai 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im April 2023

Getty Images Königin Camilla in der British Racing School, 2023

