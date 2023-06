Eindeutig: Das sind Ida Kulis' Favoriten für den GNTM-Sieg

Schon in weniger als zwei Wochen ist es endlich so weit: Das große Germany's next Topmodel-Finale steht an! Nur kurz davor musste Ida Kulis die Show aber verlassen – in der vergangenen Folge bekam die einstige Kandidatin, die eigentlich als Favoritin galt, überraschenderweise kein Foto von Heidi Klum (50). Noch sechs Mädels sind im Rennen um den begehrten Siegertitel. Im Promiflash-Interview verrät Ida nun, welche Kandidatin ihrer Meinung nach gewinnen könnte!

"Es ist nicht einmal so schwer zu sagen, denn ich weiß, dass Selma für mich die größte Konkurrenz war in der Staffel. Das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen [...] Ich bin jetzt raus, das heißt, sie hat sehr gute Chancen zu gewinnen", erklärt die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Selma käme beim Publikum super an, sie hatte viele Jobs und liefere auch bei Shootings immer ab. Aber auch Nicole könne sie sich als Siegerin vorstellen: "Nicole finde ich auch gut, so als Best Ager."

Wenn es nach den Fans gehen würden, wäre wohl Ida selbst ins Finale gekommen – denn zahlreiche Zuschauer waren total geschockt davon, dass sie in der vergangenen Folge gehen musste. "Echt jetzt? Ida ist raus? Die, die eigentlich jede Folge die Beste war und die meisten Jobs hatte", ärgerte sich ein Twitter-User. Ein weiterer kommentierte empört: "Ich bin so sauer, wow."

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim Harper's-Bazaar-Shooting bei GNTM 2023

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Ida Kulis bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de