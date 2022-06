Elliot Page (35) spricht Klartext. Der "The Umbrella Acadamy"-Star wusste schon in jungen Jahren, dass er – damals noch unter dem Namen Ellen Page bekannt – ein Junge ist. 2014 outete sich der Schauspieler als homosexuell, bis er dann im Dezember 2020 all seinen Mut zusammennahm und erklärte, transgender zu sein. Über seine Wandlung sprach Elliot nun offen und verriet, wie sehr ihn das Ganze mitgenommen hat.

Der "Juno"-Darsteller veröffentlichte nun einen sehr persönlichen Essay in der Zeitschrift Esquire. In diesem thematisiert er nicht nur seine Transition, sondern auch seinen inneren Kampf, den er bereits vor dem Outing mit sich ausgefochten hatte. "Ich wünschte, die Leute würden verstehen, dass mich das buchstäblich fast umgebracht hat", schrieb der 35-Jährige, denn er litt stark unter dem sozialen Druck, wie er verriet: "Ich kämpfte mit dem Essen, intensiven Depressionen, Angstzuständen, schweren Panikattacken."

Elliot kann sich aus diesem Grund auch mit den Selbstmordgedanken von Transmenschen identifizieren. Der Schauspieler erinnert sich an Momente in seinem Leben, in denen er sich gewünscht habe, nicht mehr hier zu sein. "Die Transphobie ist einfach so extrem. Der Hass und die Grausamkeit sind so viel unaufhörlicher", erklärte er. Deshalb engagiert sich der Hollywood-Star stark für die Transgender-Gemeinschaft.

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

