Schwangerschaftsendspurt! Vanessa Stehler gibt ein Update

Vanessa Stehler zählt die letzten Tage. Das Model und sein Mann Philipp Stehler (35) hatten im Februar dieses Jahres eine tolle Neuigkeit verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Seitdem hält die Beauty ihre Community stets auf dem Laufenden und verriet auch schon, dass sie sich auf einen Jungen freuen. Bis sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann, dauert es auch gar nicht mehr lange: Vanessa teilt jetzt ihren Schwangerschaftsendspurt mit!

In ihrer Instagram-Story gibt die Bald-Mama ein kleines Update mit einem kurzen Video: In dem Clip ist ein Wehenschreiber zu sehen. "Jap... Das sind richtige Kontraktionen", erklärt die Blondine und merkt an: "Also ab jetzt kann es wirklich jeden Moment losgehen! Bin so gespannt, wie lange sich das jetzt so hinzieht und wann es richtig losgeht." Offensichtlich kann es das Model kaum noch erwarten, bis sein Junge das Licht der Welt erblickt.

Auch das Baby scheint schon ziemlich aufgeregt zu sein. So hatte Vanessa vor wenigen Tagen ein Video gepostet, in dem die Tritte des kleinen Mannes zu sehen sind. "Der Kleine macht echt 24/7 Party! Mein Zappel-Philipp...", hatte die Frau des GZSZ-Stars den Clip kommentiert.

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Mai 2023

Vanessa Stehler, Influencerin

Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im Dezember 2022

