Darauf ist Niall Horan bei seiner Karriere besonders stolz!

Niall Horan (29) blickt auf seine langjährige Karriere zurück. 2010 legte der Musiker durch seine Teilnahme an der Castingshow The X Factor den Grundstein für seine Gesangskarriere. Gemeinsam mit der Band One Direction feierte er weltweit große Erfolge. 2017 startete der gebürtige Ire dann als Solosänger durch. Bereits am 9. Juni wird sein drittes Studioalbum namens "The Show" erscheinen. Im Promiflash-Interview verrät Niall jetzt, worauf er bei seiner Karriere besonders stolz ist.

"Wahrscheinlich die Verbindung, die ich mit den Menschen auf der ganzen Welt haben kann", erzählt der 29-Jährige im Interview mit Promiflash. Der "Heaven"-Interpret freue sich darüber, dass seine Fans sich mit seinen Texten und seiner Musik identifizieren, auch wenn sie kein Englisch können. "Ich bin mir wirklich bewusst, was für ein Glück ich habe, dass ich ein internationaler Künstler bin und überall auf der Welt auftreten kann. Wenn man bedenkt, dass ich nur ein Kind aus einer wirklich kleinen Stadt in Irland bin...", zeigt Niall sich zudem dankbar.

Doch obwohl Niall dank seiner Karriere den gesamten Globus bereisen und viele Leute kennenlernen darf, hat der Sänger bislang nur wenige neue Freunde dazugewonnen. Das störe ihn aber nicht. Gegenüber Promiflash plaudert er aus, dass er nämlich noch immer Kontakt zu seinen früheren Freunden hat. "Viele Leute, mit denen ich noch abhänge, sind Leute aus meiner Heimat, die teilweise auch nach London gezogen sind", erzählt Niall.

Getty Images Niall Horan im März 2017

Getty Images Niall Horan im Jahr 2016

Getty Images Niall Horan im März 2023

