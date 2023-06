Dreier mit Masseurin: Darum beendete Chelsea Handler Liaison

Woran ist ihre Liebe zerbrochen? Nach knapp einem Jahr zerbrach im Sommer des vergangenen Jahres die Liebe von Chelsea Handler (48) und Jo Koy (52). Zuletzt verriet die Komikerin: Sie haben sich vor dem Liebes-Aus sogar über eine mögliche Hochzeit unterhalten. Doch dann kam alles anders als gedacht. Jetzt packt Chelsea auch über ihre vergangene Beziehung aus zu Ted Harbert (67) aus, mit dem sie vier Jahre durchs Leben ging.

Chelsea verriet in einer Folge von SiriusXM's Andy Radio, dass sie ihre Beziehung mit ihrem Ex-Freund beendete, nachdem sie einen Dreier mit ihm und einer Masseurin hatte. Die 48-Jährige erinnerte sich daran, dass sie sich während der Dreierbeziehung "sehr erregt von dieser Frau" gefühlt habe. "Am Ende habe ich sie ein paar Mal ohne den Mann getroffen", gestand sie. "Da wusste ich, dass es Zeit war, mit dem Kerl Schluss zu machen."

Ihre Trennung von Jo hatte allerdings andere Gründe. Im Podcast "We Can Do Hard Things with Glennon Doyle" erzählte Chelsea, dass sie sich in der Beziehung mit dem Comedian zu sehr verbogen habe. "Es ist schön, sich für andere zu verbiegen. Es ist schön zu lernen, wie man Kompromisse eingeht", betonte die Blondine. Doch dabei sei sie an einen Punkt gekommen, an dem es nicht mehr ging. "Ich bin stolz auf mich, weil ich es nicht zugelassen habe, dass ich diese Grenze überschreite", verriet die Blondine weiter.

Getty Images Chelsea Handler und Ted Harbert, März 2008

Getty Images Ted Harbert, Unternehmer

Getty Images Chelsea Handler, Januar 2023

