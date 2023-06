Hollywood-Glamour: Jennifer Lawrence ist beim GNTM-Finale!

Germany's next Topmodel bekommt hohen Besuch. In einer Woche wird das neue Topmodel Deutschlands gekürt. Und wie immer hat Chefjurorin Heidi Klum (50) für das Finale ihrer Show ein großes Spektakel geplant. Mit dabei sind auch Promis wie Leni Klum (19), ESC-Siegerin Loreen (39), Jean Paul Gaultier (71) und die Kultband Scorpions. Und jetzt wird noch ein absoluter Superstar angekündigt: Jennifer Lawrence (32) kommt zum GNTM-Finale!

Auf Instagram teilt der Sender die freudigen Neuigkeiten. "Überraschung. Wir haben etwas zu verkünden: Schauspielerin Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins GNTM-Finale. Wir freuen uns auf sie", heißt es in der Beschreibung. Welche Aufgabe die Schauspielerin übernehmen wird, ist aber noch nicht bekannt. Die Fans sind von dieser Ankündigung aber absolut begeistert. "Wow. Was für ein Ritterschlag", meint eine Userin in den Kommentaren. Eine andere freut sich: "Was?! Jetzt muss ich es unbedingt schauen, ich liebe sie."

Das GNTM-Finale wird für die Fans so immerhin ein tolles Erlebnis – aber leider nur im TV. Denn bei der Show selbst werden wieder keine Zuschauer dabei sein können. Auch wenn es eine Live-Übertragung geben wird, wurden keine Tickets verkauft. Das sorgte bereits für Unverständnis und Frustration: "So traurig, dass es keine Karten mehr für Fans gibt seit Jahren! Dann braucht man auch kein Live-Finale mehr."

Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2023

