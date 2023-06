Neue Musik, Karriere & Co.: Niall Horan im privaten Talk

Niall Horan (29) gibt ganz private Einblicke! Bekanntheit erlangte der Sänger 2010 in der beliebten Castingshow X Factor, wo er im Rahmen der Sendung Teil der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction wurde. Mittlerweile ist der Musiker solo unterwegs. Am 9. Juni erscheint nun das neue Album des Iren "The Show". Davor hat Niall ganz schön Bammel, wie er Promiflash im exklusiven Interview verrät: "Es herrscht ein großer Konkurrenzkampf da draußen. Es ist härter denn je, Musik zu produzieren.” Wie der 29-Jährige trotz seines Erfolgs bodenständig bleibt, erfahrt ihr im Video.

