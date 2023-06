"No bad vibes": Meint Yeliz Koc hier Janniks Sticheleien?

Ist das ihre Reaktion? Eigentlich war Yeliz Koc (29) mit ihrem Freund Jannik Kontalis nach einer kurzen Beziehungspause wieder überglücklich. Doch in den vergangenen Tagen löschten die beiden Influencer plötzlich alle Pärchenbilder von ihren Profilen und eine Trennung deutete sich an. Gestern meldete sich Jannik dann mit einem Rundumschlag und schoss etwa gegen Gerda Lewis (30) und Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31). Jetzt meldet sich Yeliz nach Janniks Ausraster mit einem Selfie bei ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit ein Spiegelselfie von sich in einem grauen Zweiteiler. Über das Foto legte Yeliz einen Filter, wodurch in großen Buchstaben "No bad vibes today" – also zu deutsch "heute keine schlechte Stimmung" – auf dem Bild steht. Ob die Make Love, Fake Love-Beauty damit auf die Vorwürfe ihres Ex-Freundes anspielt?

Jannik hatte jedenfalls angekündigt, bald einen Podcast zu veröffentlichen, in dem er über seine Erfahrungen auspacken möchte. Zudem teilte er plötzlich gegen Gerda aus, die sich in seine Angelegenheit eingemischt haben soll. Er warf ihr daraufhin vor, fake zu sein und sich Follower zu kaufen. In seinem Wutausbruch schoss Jannik außerdem gegen Jimi Blue und verlangte von ihm, sich mehr um seine Tochter Snow Elanie (1) zu kümmern.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz Koc und deren Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im März 2023

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de