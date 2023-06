Nutzt Shawn Mendes Rauchdrama in New York für Promo aus?

Hat Shawn Mendes (24) damit daneben gegriffen? Hinter dem Musiker liegen einige harte Jahre. 2022 hatte der "When You're Gone"-Interpret sogar seine Tour abgesagt. Als Grund dafür hatte er Probleme mit seiner psychischen Gesundheit angegeben. Zuletzt hieß es dann aber, der Kanadier wolle wieder Musik machen. Gesagt, getan: Shawn kündigt nun einen neuen Song an – doch die Art und Weise kommt bei den Fans nicht gut an...

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 24-Jährige seinen Followern am Donnerstag mit, dass seine Single "What The Hell Are We Dying For?" um Mitternacht herauskomme. Dazu nutzte der Hottie ein Foto der New Yorker Skyline, die in gelben Rauch getaucht ist. Genau das fanden einige User unangebracht – denn der Big Apple liegt derzeit in einem gelben Dunst, der von Waldbränden in Kanada herrührt und über die Metropole zieht. "Menschen sterben bei Waldbränden und werden durch die schlechte Luftqualität krank, und du hast beschlossen, es für die Ästhetik zu nutzen?", kommentierte ein User wütend.

Die Ironie der Geschichte: Shawns Song spielt tatsächlich auf eine Naturkatastrophe an. "Rauch liegt in der Luft, die Stadt brennt nieder", heißt es in dem Lied. Ob es sich dabei um einen Zufall handelt oder Shawn die aktuellen Geschehnisse darin verarbeitet, ist unklar.

