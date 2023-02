Nach Auszeit: Shawn Mendes will bald neue Songs rausbringen

Shawn Mendes (24) musste in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit durchmachen. Da der Sänger mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte, verschob er im Juni 2022 einige Showtermine. Kurze Zeit später sagte er seine Tour komplett ab, um sich voll und ganz auf seine Genesung zu fokussieren. Für den Kanadier war das offenbar eine gute Entscheidung – er fühlt sich nun etwas besser. Shawn will bald sogar wieder neue Musik rausbringen!

Im Interview mit The Wall Street Journal sprach der 24-Jährige jetzt ganz offen über die Pause, die er sich für seine geistige Gesundheit gönnte: "Der Prozess war sehr schwierig [...]. Ich habe viel Therapie gemacht und versucht zu verstehen, wie ich mich fühle und warum", gab er preis. Bald wolle er sich aber wieder neuer Musik widmen: "Ich bin an einem Punkt, an dem ich denke: 'Okay, ich bin bereit, ein paar Songs zu schreiben', und das ist aufregend", verriet der "Mercy"-Sänger stolz.

Seine Fortschritte wollte Shawn scheinbar auch mit einer Typveränderung verdeutlichen: Im Januar hatte sich der Musiker eine ganz neue Frisur schneiden lassen. Shawns lockiges Haar musste einem ultrakurzen Buzz-Cut weichen: "Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich selbst ein wenig aufzurütteln", meinte er in dem Gespräch zu seinem neuen Haarschnitt.

