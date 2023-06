Sean Penn und seine Liebste knutschen wild im Italien-Urlaub

Die beiden genießen ihre junge Liebe in vollen Zügen. Paparazzi erwischten Sean Penn (62) zuletzt mit einer neuen Frau an der Seite: Offenbar hatte er ein Date mit der Schauspielerin Olga Korotyayeva! Sie verließen gemeinsam ein Restaurant in Malibu und fuhren auch zusammen im Auto weg. Nun gibt es neue Schnappschüsse der beiden Schauspieler, auf denen sie sehr verliebt ineinander wirken.

Sean und seine neue Freundin wurden nämlich während ihres romantischen Italien-Urlaubs beim Knutschen gesichtet. Auf Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, wurde der "I Am Sam"-Schauspieler dabei abgelichtet, wie er seine Arme um die 43-Jährige schlang, während sie sich küssten. Auf einem anderen Bild legte Olga ihre Hand auf Seans Hintern, als sie während ihrer Shoppingtour bei Bulgari und Tiffany & Co. durch die Straßen Roms schlenderten.

Ihre Outfits hielten die zwei dabei ziemlich leger: Der Schauspieler trug ein schwarzes T-Shirt, Jeans, eine Baseballkappe und weiße Turnschuhe. Die Ukrainerin entschied sich ebenfalls für Jeans, ein weißes Tanktop und weiße Sneaker.

Getty Images Sean Penn, Mai 2023

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Getty Images Sean Penn, Mai 2023

