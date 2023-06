Stargäste, Challenges und Co.: Alle Infos zum GNTM-Finale!

In gut einer Woche wird Germany's next Topmodel 2023 gekürt – und das natürlich in einer fulminanten Show! Am 15. Juni ist es so weit: Das Finale der diesjährigen Staffel findet statt und Heidi Klum (50) ernennt erneut ein Model zur Siegerin. Jetzt ist auch bekannt, wie der Showdown ablaufen soll. "Neben dem All Stars Walk und einem Live-Fotoshooting erwarten euch Gäste wie Leni Klum (19), Kim Petras (30), Loreen (39), Jean Paul Gaultier (71), Majnoon und die Scorpions!", teilt ProSieben auf Instagram mit. Doch eine Ankündigung macht die Fans auch sauer...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de