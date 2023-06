Bella Thorne präsentiert ihren XXL-Verlobungsring auf Selfie

Ein echter Hingucker! Die Schauspielerin Bella Thorne (25) machte im vergangenen Sommer ihre Beziehung zum Filmemacher Mark Emms öffentlich. Vor knapp zwei Wochen überraschte das Pärchen mit erfreulichen News: Sie wollen bald schon vor den Traualtar schreiten! Seither zeigen die zwei Turteltauben auf Social Media immer wieder auf süßen Couple-Pics, wie verliebt sie ineinander sind. Nun präsentiert Bella stolz ihren gigantischen Verlobungsring im Netz!

Die Influencerin postet mal wieder neue Schnappschüsse von sich auf Instagram. Die Beauty schießt ein Selfie von sich im Auto, während sie sich mit ihrer linken Hand über das Gesicht streicht. Unter den zahlreichen Accessoires an ihrem Handgelenk fällt vor allem ein Schmuckstück ins Auge – der XXL-Verlobungsklunker, der ihren linken Ringfinger ziert. Auf den scheint die zukünftige Braut auch ziemlich stolz zu sein, denn das funkelnde Prachtstück trägt sie nämlich auf jeder einzelnen Aufnahme der Bildstrecke.

Ihre Fans sind auch hin und weg von Bellas neuer Fotostrecke. "Immer wieder schön", "Was für ein Ring – du hast alles richtig gemacht" oder "Wunderschöner Ring", kommentieren einige von ihnen in der Kommentarspalte. Die Planung ihrer Hochzeit läuft jedenfalls schon auf Hochtouren. Gegenüber Vogue verriet der Disneystar, dass die Zeremonie auf einem Landsitz in Großbritannien stattfinden soll. Wann genau die Hochzeitsglocken läuten werden, offenbarte der Rotschopf allerdings noch nicht.

