Ex-GZSZ-Darsteller Raphael Schneider feiert sein Coming-out

Raphael Schneider (53) lüftet ein großes Geheimnis. Eingefleischte Fans von GZSZ werden den Schauspieler noch als Andreas Lehmann kennen. In dieser Rolle spielte er von 1995 bis zum Jahr 2000 in der Vorabendserie mit, bis seine Figur den Serientod starb. Sein Charakter brachte ihm den Status des Mädchenschwarms ein. Doch privat hält der 53-Jährige es anders: Zum Pride Month feiert Raphael nun überraschend sein Coming-out.

Bei Instagram teilt Raphael ein sehr privates Stück Erinnerung, nämlich einen Brief, den er seiner Mutter vor über 30 Jahren schrieb. Darin erklärt er ihr, was ihm damals wohl schon lange auf der Seele lastete: Er ist schwul. Darunter beschreibt er, dass er sich lange nicht getraut habe und es ihm auch mehrfach nicht richtig gelungen war, Klartext zu sprechen. "Auch wenn ich mich nie versteckt habe, ist es jetzt für mich an der Zeit darüber zu sprechen. Deswegen zeige ich euch diesen Brief und sage stolz: Ich bin schwul!", meint der Musiker dann zu seinen Fans.

Von seinen Followern bekommt Raphael in den Kommentaren viel Zuspruch. Sie feiern ihn für so viel Ehrlichkeit. "Happy Pride und danke für deine Offenheit, deine Sichtbarkeit und auch deinen sehr persönlichen Einblick in dein familiäres Outing", schreibt ein Fan ergriffen. Und auch aus der Promiwelt erhält der Dortmunder Unterstützung. Der Verbotene Liebe-Darsteller Jo Weil (45) schickt ihm gleich drei Herzen.

Timm, Michael Raphael Schneider beim Raffaello Summer Dinner 2021

Instagram / raphael.r.schneider Raphael Schneider, ehemaliger GZSZ-Star

Bieber, Tamara Raphael Schneider, 2019

