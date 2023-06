Darum wartete Raphael Schneider so lange mit dem Coming-out!

Das ist der wahre Grund! Raphael Schneider (53) war von 1995 bis 2000 in der beliebten TV-Serie GZSZ zu sehen. Dabei galt der Schauspieler in den Neunzigern in seiner Rolle als Andy Lehmann als echter Mädchenschwarm. Doch hinter den Kameras fühlte der 53-Jährige anders. Vor wenigen Tagen wagte der Darsteller nun den Schritt und outete sich nach fast 30 Jahren öffentlich als homosexuell. Jetzt verrät Raphael, weshalb er so lang mit seinem Coming-out wartete!

Im Interview mit RTL offenbart der gebürtige Dortmunder, weshalb er erst jetzt sein Schweigen brach. Damals wollte man ihm nämlich in der Sendung eine Freundin an die Seite stellen. "Das habe ich abgelehnt. Weil wenn man es auf der einen Seite dann nicht öffentlich machen kann, dann werde ich aber auch nicht lügen", erinnert sich Raphael im Gespräch zurück. Seine Entscheidung wurde letztendlich auch akzeptiert. "Ich mache wirklich niemandem einen Vorwurf", fügt er hinzu.

Dabei wollte Raphael schon im Jahr 2001 bei der Aids-Gala sein Coming-out vor aller Öffentlichkeit verkünden – doch der Versuch scheiterte. "Ich war damals frisch verliebt, ich hab ein Lied gesungen, ein sehr trauriges Liebeslied. Und dieser Auftritt ist rausgeschnitten worden", verrät der einstige GZSZ-Star.

Instagram / raphael.r.schneider Raphael Schneider, Schauspieler

Bieber, Tamara Raphael Schneider, 2019

Timm, Michael Raphael Schneider beim Raffaello Summer Dinner 2021

