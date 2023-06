In Uniform: Prinz William probt für Trooping the Colour!

Prinz William (40) begeistert in Uniform. In wenigen Tagen findet die erste Trooping-the-Colour-Parade unter dem frisch gekrönten König Charles (74) statt. Allerdings wird das große Spektakel in diesem Jahr wohl etwas anders werden. Unter anderem werden der entfremdete Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) nicht auf der Gästeliste stehen. Dafür ist aber sein älterer Bruder ganz vorne mit dabei: William probte nun ein letztes Mal im Londoner St. James Park.

Wie The Sun berichtet, übte William am königlichen Palast in London mit den Soldaten für das sogenannte Colonel's Review. Auf einem eleganten dunkelbraunen Pferd und in der traditionellen roten Uniform war der Prinz von Wales kaum zu erkennen, denn die riesige Bärenfellmütze saß ihm direkt über den Augen. Besonders auffällig waren dabei auch die zahlreichen Orden, die an seiner Brust glänzten. Es soll die letzte Probe vor der großen Zeremonie gewesen sein. Laut Medienberichten lobte William die Soldaten nach der Probe sogar, dass sie unter den schwierigen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad durchhielten.

Wie schon in den vergangenen Jahren hatten die hohen Temperaturen in der britischen Hauptstadt schon bei den Proben Konsequenzen. Berichten von Daily Mail zufolge, gab es auch bei den Vorbereitungen schon diverse Zusammenbrüche. Während der Generalprobe mit William seien bereits drei Soldaten umgekippt und wurden abtransportiert. Zwei weiteren musste auf dem Paradeplatz geholfen werden.

Anzeige

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William

Anzeige

Getty Images Die Generalprobe der Trooping-the-Colour-Zeremonie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de