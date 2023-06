Kim Cattrall hat durch den Tod ihres Bruders viel gelernt

Kim Cattrall (66) spricht über eine schwierige Zeit. Die Sex and the City-Bekanntheit musste im Jahr 2018 einen schlimmen Verlust verkraften. Nachdem ihr Bruder Chris für kurze Zeit als vermisst gemeldet wurde, wurde er schließlich tot aufgefunden. Für die Schauspielerin brach damals eine Welt zusammen und auch heute ist das alles noch nicht ganz verarbeitet. Jetzt erinnert sich Kim wieder an diese schwere Zeit.

"Das war nicht vorauszusehen. Es war plötzlich und unerwartet", berichtet sie im Interview mit The Sunday Times. Kim könne sich noch daran erinnern, wie es war, als sie von Chris' Tod erfahren hatte. "Man erinnert sich, wo man war, was passiert ist, was gesagt wurde. Es ist alles so greifbar, die ganze Zeit. Eine Last, die immer bei dir ist und dich nie verlässt", führt sie weiter aus.

Kims Bruder hatte damals Suizid begangen. Mittlerweile habe sie sich aber damit abgefunden, dass sie ihm nicht helfen konnte. Sie habe außerdem gelernt, Grenzen zu setzen und sich nicht über Menschen, die sich nicht ändern wollen, zu ärgern oder sich um sie zu kümmern. "Sie müssen sich selbst ändern wollen", merkt Kim an.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kimcattrall Kim Cattrall (r.) mit ihrem Bruder Christopher

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020 in Pasadena

Getty Images Kim Cattrall bei den London Evening Standard Theatre Awards 2014



