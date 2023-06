"Mein Herz": Hat Rapper Drake etwa eine neue Freundin?

Gibt es etwa eine neue Frau in seinem Leben? Drake (36) gilt weltweit als einer der erfolgreichsten Rapper. Liebestechnisch schien es bei dem "Hotline Bling"-Interpreten allerdings nicht ganz so rund zu laufen. Über sieben Jahre führte der 36-Jährige mit Sängerin Rihanna (35) eine On-off-Beziehung – 2016 zogen die einstigen Turteltauben dann endgültig einen Schlussstrich. Lange Zeit trauerte der Musiker seiner Verflossenen hinterher. Das könnte sich nun allerdings geändert haben: Ist Drake wieder in festen Händen?

Gestern teilte der Rapper ein Foto der Sängerin Lilah Pi in seiner Instagram-Story. Der Grund: Er gratulierte der Beauty zum Geburtstag. "Mehr Leben für die Frau, die unmöglich kopiert werden kann. Meine Inspiration, meine Vertraute, meine beste Freundin, mein Herz", schrieb der "One Dance"-Künstler liebevoll zu einer Nahaufnahme der Brünetten. Da die Message ziemlich romantisch klang, heizen die zwei nun ganz schön die Liebesgerüchte an.

Die Influencerin ließ es sich an ihrem Ehrentag jedenfalls nicht nehmen, den süßen Geburtstagsgruß des Megastars in ihrer Story zu reposten. Dabei kommentierte die Infuencerin die romantische Aktion schlichtweg mit: "Ein Leben lang." Gestern veröffentlichte Drake zudem einen neuen Feature-Song namens "Who Told You" mit dem britischen Rapper J Hus, in dem er sogar über die Schönheit singt: "Lilah Pi, bring mein Auge nicht zum Weinen."

Getty Images Drake und Rihanna bei den MTV Video Music Awards 2016

Instagram / lilahpi Lilah Pi im März 2023

Instagram / lilahpi Lilah Pi im Juni 2023

