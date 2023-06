Nach Mats: So sieht Cathy Hummels' Traummann aus

Doch wieder einen Fußballer? Lange Zeit galt Cathy Hummels (35) als die Frau an Mats Hummels (34) Seite. Im vergangenen Jahr erst gab die Influencerin dann bekannt: Sie und der Fußballer haben sich scheiden lassen. Doch auch wenn das Ehe-Aus anfangs nicht ganz spurlos an ihr vorbeiging, sei die Unternehmerin mittlerweile bereit für eine neue Liebe. Cathy verriet jetzt, was ihr zukünftiger Partner mitbringen muss!

"Ich stehe auf große Männer, den Beschützer-Typ, der Lust hat, mit mir noch viel Verrücktes zu erleben. Sonst ist mir das Aussehen egal", erzählte Cathy im Interview mit Bunte. Auf die Frage, ob sie Fußballer von nun an meide, antwortete die Moderatorin jedoch überraschend, sie "schließe nichts aus". Stattdessen brauche sie "nur einen Mann, der irgendetwas Besonderes hat, weltoffen ist, Humor hat. Ich möchte noch einmal richtig lieben und geliebt werden und habe Lust auf Schmetterlinge im Bauch."

Nach eigener Aussage habe sich die Moderatorin nach ihrer Scheidung in gewisser Weise auch verändert. Vor allem, weil sie nun mit ihrer Vergangenheit abschließen konnte. "Ich merke inzwischen, dass ich andere Männer attraktiv finde und auch flirte. Das wäre mir die letzten 15 Jahre niemals in den Sinn gekommen."

RTL II Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

RTL II/ Luis Zeno Kuhn Cathy Hummels "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

